“الصندوق العقاري” يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسة الوطنية

الرياض : البلاد

حصل صندوق التنمية العقارية على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024.

وتسلم نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة محمد أبو حيمد شهادة الاعتماد من معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وذلك على هامش فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية الذي يعقد بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت في مدينة الرياض.

ويأتي هذا الإنجاز للصندوق العقاري حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي، كما يأتي نتيجة للعمل التكاملي مع شركائه لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية التي يقدّمها لتسهيل رحلة المستفيدين من برامج الدعم السكني وتملك السكن بكل يسر وسهولة.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تمنح شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية للجهات الحكومية المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية حسب معايير نموذج النضج السعودي للبنية المؤسسية، الذي يسهم في رفع مستوى النضج وتسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي.