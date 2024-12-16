الأخضر يواصل تحضيراته لخليجي 26

البلاد- جدة

واصل المنتخب الوطني أمس الأحد تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في العاصمة الرياض حتى 20 من الشهر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي تحتضنها دولة الكويت.وأقد أجرى لاعبو «الأخضر» حصَّةً تدريبيَّةً على «ملعب نادي الشباب» تحت إشراف المدير الفني «إيرڤي رينارد»، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ ثم تمرين المربعات؛ بعدها أجريت تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “فراس البريكان” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما شارك اللاعب “محمد اليامي” في التدريبات الجماعية.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي اليوم الاثنين بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب نادي الشباب”، تحضيرًا للمباراة الودية التي سيخوضها أمام منتخب ترينيداد وتوباغو يوم غد الثلاثاء عند الساعة 6.45 مساء، وذلك ضمن استعداداته؛ لخوض غمار منافسات كأس الخليج 26، التي تنطلق يوم 21 ديسمبر وتستمر حتى الثالث من يناير 2025.



المواجهة الرابعة

ستكون هذه المواجهة الرابعة بين الأخضر السعودي وتيرينداد وتوباجو عبر تاريخهما؛ إذ لعبا 3 مباريات، الأولى والثانية قبل كأسي العالم 1994 و1998 وجاءت الثالثة في سبتمبر 2013 ضمن بطولة “أو إس إن” الودية الدولية في الرياض.

وسيظهر دوايت يورك نجم مانشستر يونايتد، وأعظم لاعبي ترينداد وتوباغو، عبر تاريخها للمرة الأولى أمام جماهير منتخب بلاده كمدرب، وذلك بعدما تم تعيينه رسميًا مدربًا للمنتخب الأول الشهر الماضي. يذكر أن المنتخب السعودي وقع المجموعة الثانية في بطولة خليجي 26، إلى جانب منتخبات العراق واليمن والبحرين.