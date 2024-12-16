الرياضة الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة منتخب ترينداد وتوباغو الودية

البلاد- الرياض اختتم المنتخب الوطني اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب ترينداد وتوباغو وديًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي الشباب عند الساعة ( 15 : 4 مساءً)، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت. وقد أجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية. على صعيد متصل، ا ستبعد هيرفي رينارد اللاعب عبدالإله العمري بسبب الإصابة، واستدعى عون السلولي للانضمام لمعسكر المنتخب، فيما واصل اللاعب”فراس البريكان” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. كما واصل اللاعب”عبدالله الخيبري” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، فيما لم يكمل اللاعب “حسان التمبكتي” التدريبات الجماعية لتعرضه لإصابة في الكاحل.