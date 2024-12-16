استشهاد 26 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منزلين ومدرسة

البلاد – واس

استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس، استهدف مدرسة خليل عويضة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيدًا وعشرات الجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين، بعد محاصرتها بالدبابات والآليات العسكرية، واعتقال عدد كبير من النازحين، ترافق ذلك مع تفجير وحرق عشرات المنازل والبنايات السكنية غرب بيت حانون، وذلك في إطار عمليات التدمير الشاملة، التي طالت أكثر من 90 % من المنازل والمنشآت الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

كما استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس، استهدف منزلين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين تحت الأنقاض، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين وجرح عدد آخر، إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، ونسف للمنازل وتدمير للبنية التحتية، ومحاصرة مراكز الإيواء في بيت حانون بالدبابات.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاًء واسعة من مدن نابلس، رام الله، الخليل وبيت لحم،واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتقلت عددًا منهم.