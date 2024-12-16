احتفالات ثقافية

احتفاءً بالتراث العريق والمستقبل المشرق، يعود مهرجان شتاء طنطورة ليكشف عن كنوز محافظة العُلا الثقافية من خلال تجارب غامرة، وعروض ترفيه عالمية المستوى، حيث يأخذ المهرجان ضيوف العُلا في رحلة لاستكشاف تاريخ المنطقة الفريد، وذلك اعتبارًا من الـ 19 ديسمبر الحالي، حتى الـ 11 من يناير 2025، حيث يتضمن المهرجان عروضًا فنية مستوحاة من التراث، إلى جانب فعاليات تحتفي بالحرف اليدوية التقليدية، لاستكشاف الثقافة السعودية وجمال الطبيعة المدهش. ويدعو مهرجان شتاء طنطورة زواره لاستكشاف روائع هذه المنطقة الاستثنائية، التي تحتضن تاريخًا عريقًا يروي قصص أقدم الحضارات، ويستلهم أهميته من تراث العُلا الغني، حيث كانت هذه الواحة ملتقى ثقافيًا وملاذًا للمسافرين عبر العصور، مسلطًا الضوء على الثقافة السعودية الأصيلة، وقطاع الترفيه الذي يشهد نموًا ملحوظًا وازدهارًا مستمرًا.