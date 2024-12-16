الرياضة

إنييستا يودع الملاعب أمام أساطير الكلاسيكو

صحيفة البلادaccess_time15 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      16 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ودّع نجم كرة القدم الإسباني المعتزل أندريس إنييستا مسيرته الكروية في مباراة استعراضية بين أساطير برشلونة وريال مدريد في طوكيو أمس الأحد، قبل أن يتطلع إلى دخول معترك التدريب في المستقبل.
وأعلن إنييستا (40 عامًا) في أكتوبر الماضي اعتزاله اللعب بعد مسيرة مظفرة؛ شهدت تتويجه بكأس أوروبا مرتين، وبكأس العالم مرة واحدة في صفوف منتخب إسبانيا.
وحظي الجمهور الذي قدر بـ 45 ألف متفرج في طوكيو بفرصة أخيرة للتمتع بمهارات اللاعب، الذي أحرز بطولة إسبانيا 9 مرات في صفوف برشلونة، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال 16 عامًا قضاها مع الفريق الكاتالوني.
وساهمت تمريرته العرضية في آواخر المباراة في تسجيل دفاع ريال مدريد خطأ في مرماه؛ ليخرج برشلونة فائزًا 2-1.
وقال إنييستا- الذي دافع عن ألوان فيسيل كوبي الياباني لمدة 5 سنوات بعد رحيله عن برشلونة عام 2018:” أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجماهير اليابانية”.


وأضاف:” إذا عادوا إلى المنزل راضين فأنا سعيد للغاية”.
ولعب إنييستا الى جانب شريكه السابق في خط وسط برشلونة تشافي هرنانديز، وأيضًا مع نجوم كبار سابقين في برشلونة أمثال البرازيلي ريفالدو والمكسيكي رافايل ماركيز والأرجنتيني خافيير سافيولا.
في المقابل، شارك أبرز نجوم ريال مديد السابقين أمثال البرازيلي روبرتو كارلوس والإيطالي فابيو كانافارو والحارس إيكر كاسياس.
ونشأ إنييستا في أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة في برشلونة، وشارك لأول مرة مع الفريق وهو في الـ 18 من عمره، وشارك في 674 مباراة، وفاز بما مجموعه 32 لقبًا خلال فترة وجوده في” كامب نو”.
انتقل بعدها “الرسام” إلى نادي فيسيل كوبي الياباني، قبل أن يلعب موسمًا أخيرًا مع نادي الإمارات الإماراتي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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