أخضر المبارزة يتوج ببرونزية كأس العالم

الرياض ـ هاني البشر

حقق المنتخب السعودي للمبارزة، الميدالية البرونزية في بطولـة كـأس العـالم لسـلاح الابـيـه تحت 20 عامًا، التي اختتمت أمس الأحد بمدينة لاغـوس النيجيرية، بعد فوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 39/38، ليسجل الأخضر السعودي أول ميدالية سعودية في بطولات كأس العالم على مستوى منافسات (الفرق).



وكان المنتخب السعودي الذي مثّله” حسن عابد وأحمد هزازي وعلي الفزيع ويوسف البنعلي”، قد كسب منتخب بنين في الدور ربع النهائي بنتيجة 45/15، قبل أن يخسر من منتخب مصر في نصف النهائي بنتيجة 37/23، وأضاف المنتخب السعودي الميدالية الثانية في البطولة، بعد أن حقق حسن عابد أمس السبت الميدالية الفضية في منافسات (الفردي). ومن المنتظر أن يدخل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، ضمن المراكز الـ15 الأولى في التصنيف الدولي، بعد نتائجه الإيجابية في البطولة، حيث يحتل حاليا المركز 21.