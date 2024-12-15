وللسعودية كلمة

نعم للسعودية كلمة، للسعودية أثر، فقد جاء الإعلان عن استضافة كاس العالم 2034 مصدر فرح وسعادة للجميع؛ صغيرًا وكبيرًا؛ حيث اختلجت الدموع بالعيون لتُعبر عن فرحها وسعادتها بدولتها. نعم ستكون استفادة السعودية من هذا الحدث مقسمة على ثلاث مراحل؛ أول هذه المراحل ستكون الأعمال التحضيرية لاستضافة كأس العالم، سواء من خلال بناء المنشآت الأساسية أو منشآت التدريب أو غرف الإقامة، وغيرها من المشاريع المرتبطة.

‎وهذه المرحلة ستخلق زخماً اقتصادياً في المملكة، سيضيف إلى الناتج المحلي للمملكة، وتؤدي إلى دخول استثمارات محلية وأجنبية إلى القطاع. والمرحلة الثانية، تتمثل في استضافة المونديال، فمع دخول السياح والزوار لحضور فعاليات كأس العالم، ستنتعش قطاعات عدة؛ مثل السياحة والفنادق والخدمات والإنفاق الاستهلاكي، ناهيك عن عائدات قطاعي النقل والطيران.

والمرحلة الثالثة تتمثل في فترة ما بعد المونديال، وهنا سيكون الامتحان الأبرز للمملكة؛ حيث إن نجاح السعودية يكمن في تحويل تجربة الزوار خلال المونديال إلى تجربة شيقة، سيمكّنها من ضمان عودة عدد كبير منهم مجدداً لأهداف سياحية أو عملية، أو تحويلهم إلى “مروجين” لها؛ بحيث يقومون بتوصية أصدقائهم ومعارفهم لزيارة السعودية. هذا ما يجب أن نحرص عليه ونجذب العالم للسعودية.

ختامًا.. شكراً لعراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ الذي جعل الحلم حقيقة. شكراً لوزير الرياضة صاحب السمو عبدالعزيز بن تركي الفيصل. شكراً للاتحاد السعودي ممثلاً برئيسه ياسر المسحل، وكذلك إبراهيم القاسم، وكل العاملين في الاتحاد. جهود بذلت فأثمرت. بانتظار ما سيحدث، ويسطره التاريخ- بإذن الله.