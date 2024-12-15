في السماء والبحر.. القطيف تحتفل باستضافة كأس العالم 2034

الدمام-البلاد

شهدت محافظة القطيف، عدد من الفعاليات بمناسبة الاحتفالات بفوز المملكة التاريخي باستضافة كأس العالم 2034م.

ونظمت البلدية احتفالات استمرت أربعة أيام بهذه المناسبة العزيزة، شهدت خلالها انطلاق الفعاليات البحرية، حيث أبحرت القوارب التراثية في عرضٍ يجسد عراقة التاريخ البحري للمنطقة.

كما انطلقت فعالية جوية للطيران الشراعي في كورنيش دارين لترسم لوحاتٍ فنيةً بديعة في سماء محافظة القطيف.

وفي بحيرة الناصرة انطلقت فعالية العروض المائية (فلاي بورد)، كما شهدت شوارع المحافظة وميادينها مظاهر احتفالية متميزة، فقد تزينت بالأعلام السعودية وشعار البطولة.

وتعكس الاحتفالات فرحة السكان والزوار بهذا الإنجاز الكبير، ورسالة للعالم أن المملكة قادرة على تحقيق الأحلام وإبهار العالم في هذا المحفل الرياضي العالمي.

يذكر أن هذه الاحتفالات تعكس حرص بلدية محافظة القطيف على مشاركة الوطن فرحته بهذا الإنجاز التاريخي الكبير، وإبراز مقومات المحافظة السياحية والثقافية والترفيهية.)