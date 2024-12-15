طريقة عمل كورنيه مالح بحشوة الجبن

الكورنه من المعجنات التي تقدم كوجبة خفيفة للافطار

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر ابيض

ملعقة صغيرة ملح

50 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ماء للعجن

للحشو

جبن فيتا

بقدونس مفروم

عبوة قشطة

جبن شيدر مبشور

حبة البركة وسمسم

للوجه

صفار بيض مخفوق

سمسم

طريقة العمل

في اعجان، يوضع الدقيق، الملح، الحليب البودرة، السكر، الخميرة، النشا ويقلب حتي يتجانس

يضاف الماء بالتدريج حتي نحصل علي عجين متماسك

يضاف الزبدة للعجين ونعجن علي سرعة عالية حتي نحصل علي عجين لا يلتصق باليد

تغطي العجينة وتترك تخمر

تفرد علي سطح مرشوش دقيق

ثم تقطع اصابع طولية

تلف علي اطار معدني علي شكل اسطواني

ترص في صينية مدهونة وبها ورق خبز

يدهن وجه الكورنيه بصفار البيض والسمسم

تخبز في فرن مسخن مسبقًا حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج وتترك لتبرد مع مراعاة ان تخرج من الكورنيه المعدني بعد ان تبرد قليًلا

الحشو

تقلب مقادير الحشوة معًا حتي تتجانس

ثم تحشي حبات الكورنيه بخليط الاجبان

تقدم دافئة