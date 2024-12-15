طريقة عمل طاجن الدجاج بالبازلاء والجزر

البازلاء الخضراء غنية بفيتامينات “K” و”B”، وكذلك الكالسيوم، وكلها عناصر تعزز من صحة العظام وتقويها، مما يعد وقاية ضد الكسور والهشاشة

المقادير اللازمة

دجاجة منظفة مقطعة 4 قطع او 8

ملح وفلفل

ملعقة صغيرة كزبرة جافة وكمون وسبع بهارات

بصلة مفروم

بازلاء وجزر مقطع

4 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

كوب عصير طماطم

كوب ماء

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

ربع كوب زيت زيتون

طريقة العمل

في وعاء عميق، يقلب البصل والملح والفلفل والكزبرة والكمون والسبع بهارات والزيت والثوم

يضاف لهم معجون الطماطم وعصير الطماطم والماء

تنقع قطع الدجاج بالخليط

ثم توضع في بايركس مع اضافة البازلاء والجزر

تغطي وتوضع بالفرن حتي تمام النضج حوالي ساعه ونصف

تخرج وتقدم ساخنة مع الارز