طريقة عمل اصابع سيجار الكيك بالشوكولاتة والبندق

وصفة تقديم فاخرة لكيك الشوكولاتة

المقادير اللازمة

للكيك

5 حبات بيض مفصول الصفار عن البياض

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

كوب سكر بودرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب سكر ابيض

2 كوب دقيق

نصف كوب زبدة مذوبة

كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة كبيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

للتغطية

صوص شوكولاتة مذوبة

بندق مجروش

طريقة العمل

في وعاء بمضرب يدوي، يخفق الصفار والسكر الابيض والزبدة والفانيليا

يضاف لهم الدقيق والنشا والكاكاو والبيكينج بودر ويقلب

يضاف لهم الحليب والزبدة ويخفق بالمضرب اليدوي حتي نحصل علي خليط دون تكتلات

في وعاء منفصل، يخفق بياض البيض مع الملح ويضاف له السكر البودرة بالتدريج حتي تذوب كمية السكر ونحصل علي مارينج

يضاف البياض للصفار ويقلب

يصب الخليط في صينية كيك بها ورق خبز

يخبز بفرن مسخن مسبقًا حتي تمام النضج حوالي 45 دقيقة علي حرارة 180 درجة

تخرج الكيكة وتترك تبرد تمامًا

تقطع بشكل اصابع

توضع قطع الكيك في الشوكولاتة المذوبة

ثم تغمس بالبندق وتترك لتجف

تقدم