شركة الدرعية توقع مع “جولف السعودية” لتشغيل ملعب وادي صفار والنادي الملكي للجولف

الرياض – هاني البشر

أعلنت شركة الدرعية عن توقيع شراكة مع “جولف السعودية” لتشغيل ملعب وادي صفار للقولف، والنادي الملكي للقولف الواقعَين في وادي صفار بالدرعية، في خطوة تاريخية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية لرياضة القولف في العالم، وذلك تجسيدًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية نوح علي رضا خلال حديثهما في حفل التوقيع الذي جرى على ملعب وادي صفار للقولف، وحضره سفراء “جولف السعودية” وعدد من اللاعبين المحترفين ونخبة من الشخصيات والمسؤولين، على أن المشروع يمثل قفزة نوعية في مسيرة الدرعية لتصبح أيقونة عالمية تجمع بين التراث العريق والتجارب الحديثة، وواحدة من أعظم الوجهات في العالم.

ويعد النادي الملكي للقولف معلم جذب رئيسًا قادمًا ضمن مشروع الدرعية المترامي الأطراف على مشارف الرياض، فيما صمم ملعب وادي صفار للقولف، الذي اكتملت مرحلة إنشائه مؤخرًا، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ليقدم مزيجًا فريدًا من الفخامة والاستدامة ضمن المشهد الثقافي للدرعية، حيث يمتد الملعب الذي صممه أسطورة القولف جريج نورمان على مساحة 630 ألف متر مربع، ويضم الموقع ملعبًا للبطولات مكونًا من 18 حفرة، وملعبًا للأكاديمية مكونًا من 9 حفر، وملعبًا للتدريب، وملعبًا قصيرًا يوفر تجربة قولف راقية على بعد دقائق فقط من حي الطريف التاريخي المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.



وخلال حديثه في حفل التوقيع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “تمثل هذه الشراكة مع جولف السعودية فصلًا جديدًا ومهمًّا في رحلة الدرعية لتصبح وجهة ثقافية وأسلوب حياة عالمي، حيث يجسد ملعب قولف وادي صفار والنادي الملكي للقولف رؤيتنا المتمثلة في مزج التجارب العالمية مع التراث والجمال الطبيعي للدرعية، مما يسهم في تعزيز طموحات رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كقائدة في التطورات المستدامة والشاملة والمبدعة، فضلا عن رفع مستوى السياحة الرياضية، ومنها سياحة القولف”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية نوح علي رضا: “نحن سعداء بالتعاون مع شركة الدرعية في هذا المشروع الرائد، حيث يمثل وادي صفار إضافة استثنائية إلى ملاعب القولف في المملكة، وسنتعاون معًا للارتقاء بسياحة القولف، وتعزيز مكانة المملكة في سوق الرياضة والترفيه العالمي، مع تعزيز قيم الاستدامة والتراث الثقافي”.

وباعتبارها المشغل الرسمي، ستوظف “جولف السعودية” خبراتها الواسعة في تقديم تجارب القولف ذات المستوى العالمي في وادي صفار، وستضع هذه الشراكة الدرعية في طليعة منظومة القولف المتوسعة في السعودية، بهدف جذب اهتمام الجماهير الدولية والإقليمية.