الرياضة دوري روشن يفاوض البرازيلي فينيسيوس جونيور صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة ذكرت تقارير عالمية اليوم الأحد أن مسؤولي دوري روشن السعودي يتواجدون في العاصمة الإسبانية مدريد للتفاوض حول ضم فينيسيوس جونيور نجم الريال. وقالت صحيفة “فوت ميركاتو” الإيطالية: إن المسؤولين عن دوري روشن السعودي يتفاوضون في إسبانيا حول ضم عدد من نجوم ريال مدريد على رأسهم الجناج البرازيلي فينيسوس جونيور. ويُعتبر جناح ريال مدريد أحد أهداف لجنة الاستقطاب بدوري روشن السعودي منذ فترة. الدولي البرازيلي صاحب الـ 24 عامًا ساهم بقميص ريال مدريد بـ 22 هدفًا هذا الموسم في مختلف المسابقات.