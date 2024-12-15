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تراث وهوية ثقافية

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تشارك الهيئة العامة للتراث في الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية “تراثنا 2024” خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. ويقدم جناح الهيئة في المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، التي تعكس التراث الوطني وتبرز الهوية الثقافية للمملكة، كما يقدم الحرفيون السعوديون المشاركون من مناطق المملكة عرضًا حيًا لأعمالهم. ويمثل المعرض مُلتقى مُهمًا لعرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية، بما يُعزز من فرص تطورها؛ لكونها تُبرز التراث الحضاري للدول المشاركة.
يُشار إلى أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويحظى بمشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث، وتشجيع ريادة الأعمال، وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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