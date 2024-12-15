تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يحضر الحفل الختامي للعرض الدولي السابع لجمال الخيل العربية الأصيلة

الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونيابة عنه – حفظه الله- حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض أمس، الحفل الختامي للعرض الدولي (السابع) لجمال الخيل العربية الأصيلة.

كان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, ومحافظ ضرماء علي القرني.

وبعد عزف السلام الملكي، جرى استعراض الأفراس المشاركة في البطولة.

عقب ذلك تسلم ملاك مرابط الأفراس الفائزة بالبطولة جوائز المسابقة من سمو أمير منطقة الرياض، حيث كرم سموه، الفائزين ببطولة ( المهرات – عمر سنة ) وتسلم الميدالية الذهبية مالك مربط قيصر العرب بعد فوز المهرة (مروى العون)، والفضية مالك مربط دوسري بعد حصول المهرة (دي ذرفه) على المركز الثاني، والبرونزية مالك مربط قريان بعد فوز المهرة (ساندي ار اس) بالمركز الثالث.



كما كرم سمو أمير منطقة الرياض الشركات الراعية والمشاركين في النسخة السابعة من العرض.

وتسلم سموه من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز درعاً تذكارياً مقدماً من مركز الملك عبدالعزيز بمناسبة تشريفه للحفل الختامي للعرض الدولي.

يُذكر أن العرض الدولي (السابع) لجمال الخيل العربية الأصيلة قد انطلق الأربعاء الماضي بمشاركة 451 جواداً تتبع لـ 240 مالكاً من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، والأردن، ومصر، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية.