بيريرا مدرب الشباب يقترب من ولفرهامبتون

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد أن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بات مهتمًا بالتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب.
وقالت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية: إن بيريرا بات على رأس المرشحين لتولي تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي خلفًا للمدرب أونيل الذي تمت إقالته، وهناك مفاوضات تتم معه بالفعل.
وأكدت الصحيفة أن فيتور بيريرا متحمس لتولي القيادة الفنية للفريق الإنجليزي، وخوض تجربة جديدة.
واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدةً أن ولفرهامبتون مستعد لدفع الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي في عقده مع الشباب.
وحقق صاحب الـ 56 عامًا 9 انتصارات مع نادي الشباب خلال الموسم الجاري بالمسابقات المحلية.
وكان نادي الشباب قد جدد عقد فيتور بييريرا في الصيف الماضي حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.