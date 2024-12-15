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بيريرا مدرب الشباب يقترب من ولفرهامبتون
الرياضة

بيريرا مدرب الشباب يقترب من ولفرهامبتون

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم الأحد أن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بات مهتمًا بالتعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الشباب.

وقالت صحيفة “ذا أثلتيك” البريطانية: إن بيريرا بات على رأس المرشحين لتولي تدريب ولفرهامبتون الإنجليزي خلفًا للمدرب أونيل الذي تمت إقالته، وهناك مفاوضات تتم معه بالفعل.

وأكدت الصحيفة أن فيتور بيريرا متحمس لتولي القيادة الفنية للفريق الإنجليزي، وخوض تجربة جديدة.

واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدةً أن ولفرهامبتون مستعد لدفع الشرط الجزائي للمدرب البرتغالي في عقده مع الشباب.

وحقق صاحب الـ 56 عامًا 9 انتصارات مع نادي الشباب خلال الموسم الجاري بالمسابقات المحلية.

وكان نادي الشباب قد جدد عقد فيتور بييريرا في الصيف الماضي حتى نهاية الموسم الجاري 2024-2025.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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