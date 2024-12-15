برشلونة يواجه ليغانيس من دون المدرب فليك

البلاد- جدة

يدخل برشلونة مباراته أمام ضيفه ليغانيس مساء اليوم في المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني، محاطًا بالضغوط، حيث سيكون مطالبًا بالفوز؛ من أجل الاستمرار في صدارة الليغا.

ورغم أن برشلونة تصدر الدوري مبكرًا، ووصل الفارق بينه وبين الريال إلى 7 نقاط، لكنه فرط في هذا التقدم بعدما تعادل في مباراتين، وخسر في مثلهما خلال آخر 5 مباريات.

وجاءت بداية برشلونة للموسم قوية، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، حيث فاز بأول 7 مباريات بالدوري، وحتى الآن حقق الفريق 12 انتصارًا، وخسر في 3 مباريات وتعادل في مباراتين.

وسيواجه برشلونة أزمة أخرى في مباراة ليغانيس حيث سيضطر فليك إلى متابعة المباراة من المدرجات، وليس من على مقاعد البدلاء كالمعتاد، وذلك بعد إيقافه مباراتين عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة ريال بيتيس الأخيرة.

ومع ذلك، طالب فليك من لاعبيه ضرورة عدم التفكير في أي شيء سوى الفوز على ليغانيس، وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في قمة الترتيب.

ورغم تعادله في الجولة الماضية مع بيتيس 2-2، يدخل برشلونة المباراة منتشيًا بفوزه على بوروسيا 3-2 في دوري أبطال أوروبا واحتلاله للمركز الثاني في مرحلة الدوري، ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الـ 16 بشكل مباشر. وفي المقابل، يدخل ليغانيس المباراة؛ بحثًا عن تحقيق أول فوز له بعد هزيمتين وتعادل، ما جعله يتواجد في المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة. ويهدف ليغانيس لتحقيق المفاجأة والفوز على برشلونة لكي تكون هذه المباراة بمثابة انطلاقة للفريق نحو الابتعاد عن شبح الهبوط؛ حيث إنه يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط بفارق نقطتين فقط.

ويستقبل أتلتيكو مدريد الثالث بفارق نقطة فقط عن جاره الريال، الجار الآخر في العاصمة، فريق خيتافي، حيث يبحث فريق المدرب دييغو سيميوني عن مواصلة سلسلة انتصاراته. ويملك أتلتيكو 35 نقطة، مقابل 36 للريال، وكلاهما لعبا مباراة أقل من برشلونة المتصدر (38 نقطة).

ويحل أتلتيك بيلباو الرابع ضيفًا على ألافيس الـ 16، أما فياريال صاحب المركز الخامس فيواجه ريال بيتيس الـ 11، ويستقبل ريال سوسيداد سادس الترتيب، ضيفه لاس بالماس الـ 14.