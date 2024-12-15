بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الدفاع يلتقي ملك الأردن

عمّان : واس

بتوجيه من القيادة -أيدها الله- التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقل سمو وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتمنياتهما لجلالته ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأردني معالي مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء عارف البطاينة، ومدير إدارة الشؤون السياسية في الديوان الملكي الهاشمي معاذ عبدالرحمن الزعبي.