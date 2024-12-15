السعودي حسن عابد يحقق فضية كأس العالم للمبارزة

البلاد- جدة
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسن عابد، الميدالية الفضية في بطولـة كأس العالم لسلاح الابيه تحت 20 عامًا، التي أقيمت بمدينة لاغوس النيجيرية، بمشاركة 39 لاعبًا.
وكان اللاعب عابد قد تصدر ترتيب اللاعبين في دور المجموعات، وتجاوز اليوناني ارتيميوس في الدور ثمن النهائي، وكسب المصري فؤاد غريب في دور ربع النهائي، وواصل انتصاراته بفوزه على المصري إسلام أسامة في نصف النهائي، ليخسر من يوسف شامل لاعب المنتخب المصري في النهائي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أن ما حققه لاعب الأخضر يعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العالم، موضحًا أن عابد أحد لاعبي برنامج النخبة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسبق أن حقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب السعودية الثالثة، إضافة لمشاركته في 5 بطولات دولية عام 2024، مبينًا أن الإنجازات السعودية ستتوالي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة والاهتمام من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.