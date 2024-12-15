الرياضة

السعودي حسن عابد يحقق فضية كأس العالم للمبارزة

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسن عابد، الميدالية الفضية في بطولـة كأس العالم لسلاح الابيه تحت 20 عامًا، التي أقيمت بمدينة لاغوس النيجيرية، بمشاركة 39 لاعبًا.
وكان اللاعب عابد قد تصدر ترتيب اللاعبين في دور المجموعات، وتجاوز اليوناني ارتيميوس في الدور ثمن النهائي، وكسب المصري فؤاد غريب في دور ربع النهائي، وواصل انتصاراته بفوزه على المصري إسلام أسامة في نصف النهائي، ليخسر من يوسف شامل لاعب المنتخب المصري في النهائي.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، أن ما حققه لاعب الأخضر يعد إنجازًا كبيرًا على مستوى العالم، موضحًا أن عابد أحد لاعبي برنامج النخبة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسبق أن حقق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب السعودية الثالثة، إضافة لمشاركته في 5 بطولات دولية عام 2024، مبينًا أن الإنجازات السعودية ستتوالي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، والمتابعة والاهتمام من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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