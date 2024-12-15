الأخضر يستعد لودية ترينداد وتوباجو.. ورينارد يتحدث للإعلام

البلاد- الرياض

واصل المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًّا في العاصمة الرياض، خلال الفترة 12 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها طبق المدير الفني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، واصل اللاعب “فراس البريكان” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما أكتفى الثنائي “عبدالله الخيبري، عبدالإله العمري” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي .

من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم في مقر المعسكر.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الاثنين استعداداته لمواجهته الودية أمام منتخب ترينداد وتوباغو بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على “ملعب نادي الشباب”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهته، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الثالثة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “ملعب نادي الشباب” ، للحديث عن استعدادات الأخضر للمشاركة القادمة في كأس الخليج 26.