الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (67) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (67) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة الحديبية الابتدائية بالخفجي، ومدرسة الحسن البصري بالخفجي، وللنساء في المركز الصحي بحي العزيزية بالنعيرية، والثانوية الثانية عشرة للبنات بحفر الباطن، والمتوسطة الأولى ببقيق، ويوم الاثنين في المتوسطة الرابعة والثلاثون بحفر الباطن، وابتدائية الملك فيصل بقرية العليا، والابتدائية الرابعة للبنات بالنعيرية، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مدرسة موسى بن نصير الابتدائية بالخفجي، ومدرسة غرناطة الابتدائية بالخفجي، وابتدائية أسامة بن عمير بالقطيف، وللنساء في مدارس الفرسان العالمية بالخبر، والابتدائية الخامسة والثلاثون بحفر الباطن، وابتدائية خديجة بنت خويلد للبنات بالنعيرية، والثانوية الثانية للبنات بالجبيل لمدة يوم واحد لكل موقع، وفي المتوسطة الأولى بالهفوف لمدة يومين، ويوم الأربعاء للرجال في مدرسة عمورية الابتدائية بالخفجي، ومدرسة المهاجرون الابتدائية بالخفجي، ومدرسة أبو الدرداء الابتدائية بالقطيف، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بالقطيف، وللنساء في الابتدائية الرابعة للبنات بالدمام، والثانوية الأولى للبنات بالنعيرية، ويوم الخميس في الثانوية الأولى للبنات بالنعيرية لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مدرسة ثانوية الفوارة لمدة ثلاث أيام، وفي ثانوية الضلفعة، ومركز قبة لمدة يومين لكل منهما، ويوم الاثنين في الثانوية السادسة ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مدرسة مجمع الغماس ببريدة، والثانوية الخامسة بعنيزة لمدة يوم لكل موقع، وللرجال في متوسطة رافع ابن المعلى بمركز الضلفعة، ومتوسطة وثانوية الجرذاوية لمدة ثلاث أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء للنساء في الثانوية الأولى بالبدائع لمدة يوم، وثانوية عيون الجواء لمدة يومين، ويوم الخميس في مدرسة الرواد الأهلية بالبدائع لمدة يوم واحد.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في هدى الشام لمدة أسبوع، وللرجال والنساء في جمعية التوحد بجدة، وللرجال في مركز قيا لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين في مدرسة حمزة بن عبدالمطلب بجدة لمدة يومين، وفي مركز أبو راكة، وللنساء في مدرسة غميقة بالمظيلف لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الثلاثاء في المتوسطة الخامسة بجدة لمدة ثلاثة أيام، وفي ثانوية الواسط الأولى بالطائف، ويوم الأربعاء في ثانوية سارة آل الشيخ لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في متوسطة عمير بن سعد بخميس مشيط لمدة ثلاثة ايام، وفي مستشفى القحمة العام، ومتوسطة عبد الرحمن بن عوف ببيشة لمدة يومين لكل منهما، وفي الديوان العام للمحاسبة بأبها، وللنساء في مجمع وادي زيد بالنماص، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة الملك خالد بمحايل عسير، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة ابن حبان بآل مجامد لمدة يوم لكل موقع.

كما تقوم الوحدات المتنقلة في منطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للنساء في ابتدائية ثرمداء، ويوم الاثنين في متوسطة وثانوية ثرمداء لمدة يوم لكل منهما، وللرجال في مركز ساجر بمحافظة الدوادمي، ومركز العفج بمحافظة القويعية لمدة يومين لكل منهما، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالرياض، وللنساء في ابتدائية ومتوسطة لبخة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة الباحة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في متوسطة المخواة الأولى للبنات لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز وادي الصدر بمحافظة بني حسن لمدة يومين، ويوم الاثنين للرجال والنساء في محافظة الحجرة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز بلخزمر بمحافظة المندق، ومدرسة الأمير محمد بن سعود بالجوة بمحافظة المخواة لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء يوم الاثنين في مقر محافظة صوير لمدة أربعة أيام، وللنساء في المتوسطة السابعة بمحافظة القريات، ويوم الأربعاء للرجال في الابتدائية التاسعة والعشرون بالقريات لمدة يومين لكل منهما.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للنساء اليوم في الثانوية الحادية عشر بنجران لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في المتوسطة الأولى بنجران لمدة يوم.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر محافظة الحائط لمدة اسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.