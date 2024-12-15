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إتاحة الدبلجة التلقائية في «يوتيوب»

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات
كشفت منصة “يوتيوب” عن إتاحة ميزة الدبلجة التلقائية على نطاق واسع، وهي التي تمكن صناع المحتوى من إنشاء مقاطع صوتية مترجمة للمحتوى الخاص بهم. وترغب المنصة من وراء إطلاق هذه الميزة إلى زيادة فهم المحتوى بسهولة من قبل المستخدمين أيًا كانت اللغة. وتتضمن اللغات المدعومة للأداة الجديدة في الوقت الحالي: “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والبرتغالية والإسبانية”. وتركز ميزة الدبلجة الصوتية التلقائية على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “جوجل” التي تهدف إلى محاكاة الصوت البشري، لكن يجب الحذر من أن الأداة في مراحلها الأولى من التطوير؛ لذا قد يؤدي ذلك إلى بعض الأخطاء في الترجمة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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