إتاحة الدبلجة التلقائية في «يوتيوب»

البلاد ــ وكالات

كشفت منصة “يوتيوب” عن إتاحة ميزة الدبلجة التلقائية على نطاق واسع، وهي التي تمكن صناع المحتوى من إنشاء مقاطع صوتية مترجمة للمحتوى الخاص بهم. وترغب المنصة من وراء إطلاق هذه الميزة إلى زيادة فهم المحتوى بسهولة من قبل المستخدمين أيًا كانت اللغة. وتتضمن اللغات المدعومة للأداة الجديدة في الوقت الحالي: “الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والإندونيسية والإيطالية واليابانية والبرتغالية والإسبانية”. وتركز ميزة الدبلجة الصوتية التلقائية على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “جوجل” التي تهدف إلى محاكاة الصوت البشري، لكن يجب الحذر من أن الأداة في مراحلها الأولى من التطوير؛ لذا قد يؤدي ذلك إلى بعض الأخطاء في الترجمة.