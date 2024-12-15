أول مركز في المملكة والـ13 على مستوى آسيا.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يمنح مركز موف للطب الرياضي الشامل شهادة الاعتماد

الرياض – هاني البشر

تسلّم مركز موف للطب الرياضي الشامل شهادة الاعتماد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حفل أقيم في العاصمة الرياض بحضور رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدكتور غورشان سينغ، كأول مركز تميز في الطب الرياضي معتمد في المملكة، وسط حضور عدد من المهتمين والعاملين في القطاعين الرياضي والطبي.

يأتي هذا التكريم كجزء من التزام المركز بتقديم أعلى معايير الجودة في خدمات الطب الرياضي، بما يسهم في تعزيز صحة الرياضيين وتقديم القيمة المضافة في الجانب الطبي الذي يمثّل جزءاً مهماً في الرياضة.

عن ذلك قال عبدالمحسن الطويل المدير التنفيذي لمركز موف للطب الرياضي الشامل: “إن هذا التكريم ونيل الرخصة الآسيوية جاء بتوفيق الله أولاً، ثم بالجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز، وثقة الشركاء في كل القطاعات والدعم الذي نجده من القطاعات الحكومية المختلفة”.



وأضاف: “إن الحصول على الاعتماد من الاتحاد الآسيوي كأول مركز في المملكة جاء بعد جهود كبيرة، قام بها فريق العمل على مدى ثمانية أشهر من العمل الدؤوب المستمر، وكان هذا المخرج هو نتاج هذا العمل وهو بمثابة تتويج لهذه الجهود الكبيرة”.

فيما شدد الدكتور غورشان سينغ رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه سعيد بأن يتم تسليم رخصة الاعتماد من الاتحاد الآسيوي لمركز موف للطب الرياضي الشامل كأول مركز في المملكة، وهو أحد ثلاثة عشر مركزاً معتمداً في آسيا وهذا يؤكد على أن المركز يملك أكبر الإمكانيات والقدرات البشرية.

وقال: “إن نيل المركز لرخصة الاعتماد الآسيوية جاء في توقيت مثالي، أعقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم استضافة المملكة لكأس العالم 2034 وهذا أمر إيجابي، يؤكد أن المملكة ستكون أكثر ازدهاراً في المجال الطبي خلال السنوات القادمة”.

يذكر أن موف للطب الرياضي الشامل تأسس عام 2020 تحت إشراف مستشارين عالميين في مجال الطب الرياضي، وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة لخدمة المحترفين والرياضيين والمجتمع، يساهم بالوقاية من الإصابات الرياضية وعلاجها ورفع جودة الحياة للمجتمع الرياضي في المملكة.