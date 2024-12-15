أكثر من 25 قناة ومنصة اقليمية وأجنبية تبث بطولة “قفز السعودية” بـ 3 لغات

وصل بثها الى جميع قارات العالم و قناة الاتحاد الدولي للفروسية تعرضها لأول مرة

الرياض – هاني البشر

حظيت بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز التي اختتمت أمس السبت واحتضنتها العاصمة السعودية الرياض، بمتابعة عالمية واسعة، حيث تم بث المنافسات عبر اكثر من 25 قناة ومنصة اقليمية وعالمية، وبـ 3 لغات “العربية، الفرنسية، والانجليزية” بالإضافة الى قناة الاتحاد الدولي للفروسية الرسمية FEI.TV.

وبلغ عدد ساعات البث في النسخة الرابعة من البطولة قرابة الـ 36 ساعة بث بواقع 6 ساعات يومياً على مدى 6 أيام حيث يرافقها استديو مصاحب يستضيف الفرسان الأبطال بالاضافة الى الكوادر الادارية والفنية والطبية المشاركة في البطولة.

ويتولى الاتحاد السعودي للفروسية مهمة الانتاج التلفزيوني والذي يستخدم فيه أحدث العربات التلفزيونية ومعدات التصوير، حيث يضمن ذلك وصول البث بجودة عالية جداً الى جميع القنوات الاقليمية.

ولا يختصر الانتاج التلفزيوني على البث المباشر بل يتعدى ذلك الى توفير ملخصات شاملة لابرز الاحداث ولقاءات خاصة مع الفرسان حيث تقوم بعض القنوات بعرضها بشكل مستمر.



وتعد المرة الأولى التي ينضم الاتحاد الدولي للفروسية الى البث الموحد بعد أن بعث طلباً رسميا يفيد برغبته في بث البطولة بعد أن اختارها ضمن عدد محدود من البطولات على مستوى العالم، ليبثها عبر منصاته الست على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم، وهي: فيسبوك، يوتيوب، إكس، سبوتيفاي، إنستقرام، وتيك توك إضافة لقناته التلفزيونية FEI.TV، حيث يضع في عين الاعتبار ضرورة أن يكون الإنتاج التلفزيوني على مستوى عالٍ من الاحترافية والجودة ويتوافق مع معاييره.

وجهزت اللجنة المنظمة مركزاً إعلامياً متكاملاً، يضم قاعة مؤتمرات صحافية، ومزود شبكة إنترنت عالية السرعة، إلى جانب فريق اعلامي يقدم خدمات إخبارية بصورة احترافية لمختلف الجهات الإعلامية المحلية، العربية، والعالمية، كلٌ بحسب طبيعتها.

واحتضنت الرياض على مدى أسبوعين منافسات البطولة بمشاركة اكثر من 116 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم يمثلون أكثر من 25 دولة، وذلك بمقر “قفز السعودية” في الجنادرية، حيث أقيم 12 شوطاً لفئات “نجمتين، أربع نجوم، وخمس نجوم”، وبمجموع جوائز مالية بلغ 3.2 مليون ريال.

وتعد بطولة “قفز السعودية” إحدى محطات البطولات العربية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم من أهم البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، ويحرص فرسان عالميون وكبار للمشاركة فيها، نظراً لأهمية الأشواط التي تقام فيها، احتساب النقاط الدولية، قوة المشاركين، التنظيم والتحكيم إضافة إلى الخدمات المقدمة والأرينا بمقر قفز السعودية المستضيفة لأشواط البطولة.