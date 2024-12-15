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أطعمة تقصر العمر وأخرى تطيله

صحيفة البلادaccess_time14 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      15 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ميشيغان، أن الأطعمة المعالجة، تؤثر في صحة الإنسان ومتوسط العمر المتوقع، وتقلل من عمر الشخص في كل مرة يتناول فيها هذه الأطعمة، في حين أن تناول أطعمة أخرى تطيله.
وقال لويس ألبرتو زامورا، الأستاذ بالجامعة والباحث الرئيس في الدراسة:« تقلص شطيرة الهوت دوغ متوسط العمر بمقدار 36 دقيقة، بينما ينقص مشروب غازي مع الوجبة 48 دقيقة، واللحوم المعالجة؛ مثل البروسكيوتو تقلص 24 دقيقة من العمر، والبرجر 9 دقائق وساندويتشات الإفطار 13.6 دقيقة».
وتابع:« نعزي هذا التأثير لاحتواء هذه الأطعمة على مواد حافظة مثل النترات والنتريت، التي تتحول في الجسم إلى مواد مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، إضافة إلى احتوائها على نسب عالية من السكر والدهون التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري».
وأضاف:« وفي المقابل، هناك أطعمة تعزز الصحة وتسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع، فعلى سبيل المثال، ساندويتش زبدة الفول السوداني والمربى، يضيف 32 دقيقة إلى العمر، بفضل الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الفول السوداني، كما أن المكسرات والبذور تضيف 24 دقيقة، بينما الفواكه تضيف 10 دقائق، وتناول الأسماك 28 دقيقة».
وأوضح أنه إذا استبدل الشخص 10% من السعرات الحرارية اليومية من اللحوم الحمراء أو المعالجة بالفواكه والخضراوات، فإنه يمكن أن يضيف 48 دقيقة إلى حياته الصحية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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