أرامكو السعودية تشارك في تنظيم فعاليات برنامج الفيفا للمدارس بالظهران

الظهران – البلاد

نظّمت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، فعاليات برنامج الفيفا للمدارس في المملكة التي اختُتمت في الظهران.

وتواصلت الفعاليات على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، وشملت برنامج دبلوم لمدة يومين تم تصميمه لمعلمي ومعلمات التربية البدنية، ويجمع بين تدريب المهارات الحياتية والتدريب العملي في الميدان. كما شمل البرنامج مسابقة مصاحبة لطلاب المدارس تم خلالها تتويج الطلاب الفائزين، تلاها تنظيم مهرجان الفيفا للمدارس بمشاركة أكثر من 552 طالبًا وطالبة، و80 معلمًا ومدربًا.

ويأتي تنظيم فعاليات البرنامج ضمن جهود أرامكو السعودية في مجال المواطنة انطلاقًا من دورها كإحدى الشركات الرائدة في تعزيز جودة الحياة من خلال المبادرات المختلفة التي تعمل على إعداد الأجيال القادمة وتمكينها، وتُسهم بشكل إيجابي في المجتمع حيث يجمع البرنامج بين كرة القدم والتعليم.

وبهذه المناسبة، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: “يأتي تنظيم هذه الفعاليات بالتزامن مع فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034، لذلك فإننا فخورون بأن نكون جزءًا من مهمة تطوير الرياضة وإتاحتها للجميع وفقًا لرؤية السعودية 2030، لما في ذلك من تأثير فعّال على الصحة وجودة الحياة. وتعكس شراكتنا في هذا البرنامج مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية طموحنا في تمكين المجتمعات، وتُسهم في توسيع دعمنا للرياضة، وتسخير قوتها لإحداث تأثير في مختلف أنحاء العالم وفي المملكة خاصة”.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نظمت برنامج الفيفا للمدارس في المملكة كجزء من رؤيتها لتعزيز الرياضة وإتاحة فرص التطوير للشباب والشابات ومعلمي ومعلمات التربية البدنية في إطار من المساواة للتمكين ودعم القدرات.

ويسعى برنامج الفيفا للمدارس إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المهارات الحياتية والكفاءات القيّمة، وتزويد المدربين والمعلمين بالتدريب المناسب لتقديم الأنشطة الرياضية والمهارات الحياتية، وبناء قدرات الجهات المعنية (المدارس، والهيئات، والمؤسسات العامة) لتقديم التدريب على مهارات الحياة عبر كرة القدم.