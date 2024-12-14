15 خطاطًا يتنافسون على إحياء تراث الخط العربي في مسابقة عالمية بجدة

جدة – بدر النهدي

في أجواء تتناغم بين الإبداع والتراث، أطلق مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي -إحدى مبادرات وزارة الثقافة- مسابقة فريدة لفناني الخط العربي، خلال مشاركته بمعرض جدة الدولي للكتاب 2024. وتستمر المسابقة حتى يوم غدٍ السبت، حيث ستُعرض الأعمال المشاركة أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز خبراء الخط العربي: مختار عالم، وعبد الصمد محافظ، ومحمد جابر، لاختيار الفائزين من بين 15 خطاطًا يمثلون دولًا عربية متنوعة، تشمل المملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، واليمن، وتونس، والجزائر، والسودان، والمغرب.

ويتنافس المشاركون ضمن ثلاثة مسارات فنية وفقًا لأنواع الخطوط العربية: الثلث الجلي، والديواني، والنسخ، وسيُختار فائز من كل مسار لتُعرض أعمالهم في موقع المسابقة نفسه، في ختام مراحل تنافسية امتدت عبر ست مراحل، بدأت بالإعلان عن المسابقة ووصولًا إلى الترشيح النهائي والإعلان عن الفائزين يوم السبت، ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب.

وتأتي هذه المسابقة لتعكس رؤية المبادرة في إحياء فن الخط العربي وتحفيز الإبداع فيه، بجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم لإبراز أهمية هذا الفن العريق وفق أرقى المعايير الفنية. وتسعى المسابقة إلى تعزيز مكانة الخط العربي محليًّا ودوليًّا، وإبراز دوره الثقافي والفني بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

وتركز هذه المسابقة على إحياء التراث الثقافي والفني الإسلامي عبر إنتاج أعمال خطية مستوحاة من القواعد التاريخية المتبعة، إلى جانب تحفيز الفنانين على الابتكار ضمن إطار القواعد التقليدية للخط العربي. كما تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على هذا التراث العريق، وتعزيز دوره في تعزيز الإبداع والهوية الثقافية.

ويُعد معرض جدة للكتاب المحطة الثالثة ضمن سلسلة معارض الكتاب التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة لعام 2024، بعد نجاح معرضَيْ الرياض والمدينة المنورة. ويُقام المعرض هذا العام في الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر، مفتوحًا للزوار يوميًّا من الساعة 11 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه استقبال الزوار من الساعة 2 ظهرًا.