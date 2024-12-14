طائرة الاتحاد تحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي

البلاد- جدة

تصدر فريق الاتحاد ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مؤقتًا بعد فوزه المثير على فريق الأهلي بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط، وسط حضور جماهيري كبير من انصار الفريقين في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على صالة وزارة الرياضة بجدة، ضمن الجولة التاسعة.

هذا الفوز رفع رصيد الاتحاد الى 19 نقطة متساوياً مع الهلال مع تبقي مباراة واحدة للهلال، وظل الاهلي على رصيده السابق 18 نقطة.

وتمكن النصر من تخطي ضمك بثلاثة اشواط نظيفة 25/23 ، 29/27 ، 25/21، ونجح الخليج من عبور الخويلدية بثلاثة اشواط مقابل شوط 25/18 ، 18/25 ، 25/17 ، 25/20.

وتستكمل بقية مباريات الجولة اليوم السبت باقامة مواجهتين؛ حيث يلتقي الهلال مع الابتسام على صالة نادي الهلال 4 مساء. ويلعب الصفا مع الترجي على صالة الامير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 7 مساء.