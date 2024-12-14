الصبان يتوج (سيدات) الذهب في المبارزة

الرياض ـ هاني البشر
توج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الذهبية) عمومي وتحت 14 عام، التي اختتمت اليوم السبت، في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة، بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، وشارك فيها 215 لاعبة من 22 ناديا.
ففي منافسات العمومي، حققت ربى المصري (العلا) الميدالية الذهبية في سلاح السيبر، ونالت لميد المري (النهضة) ذهبية سلاح الشيش، وحصدت ضي العميري (النهضة) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.
وفي منافسات تحت 14 عاما، نالت ليلى عبيد (الهلال) الميدالية الذهبية في سلاح الابيه ، وظفرت سلمى المهنا (النهضة) بذهبية سلاح الشيش، فيما حققت زينب آل مطر (الهدى) الميدالية الذهبية في سلاح السيبر.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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