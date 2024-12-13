الرياضة

ويل: بطولة “قفز السعودية” أهم بطولاتي

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
يعد الفارس الألماني دافيد ويل، المصنف من ضمن أفضل 100 فارس في العالم، أشهر الفرسان في العالم مشاركة في نسخ “قفز السعودية” لقفز الحواجز منذ أول نسخة أقيمت عام 2021 بالرياض، ونجح في وضع بصمة في منصة الأبطال بتحقيقه العديد من ألقاب أشواط “النجمتين، الأربع والخمس نجوم”.

وظفر الفارس المخضرم (36 عاماً) والمصنف رقم 70 عالمياً بمركزين متقدمين خلال الأسبوع الأول من البطولة، حيث ظفر بالمركز الثاني في الشوط المؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز 2025 خلف الفارس السعودي رمزي الدهامي، ونال أيضاً المركز الثالث في شوط (ضد الزمن ـ السرعة) لفئة ” 4 نجوم – ارتفاع 1.40 متر”.

وقال دافيد ويل:”بطولة قفز السعودية من أولوياتي، وأفضل المشاركة فيها وأجلب أفضل الجياد معي، والسبب أن التنظيم رائع، الإمكانيات المسخرة مريحة جداً للفارس والجواد، أرينا البطولة تمتلك واحدة من أفضل الترب في العالم، وجود منافسين أقوياء، لذلك “قفز السعودية” من أهم بطولاتي وأحرص للمشاركة فيها”.

وأوضح الألماني ويل أن شعاره الدائم هو “الفشل ليس إلا حافزًا لي لتحسين الأمر في المرة القادمة”، موضحاً “أنصح الفرسان بالعمل ثم العمل وستصل لهدفك الرئيسي”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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