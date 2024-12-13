ويل: بطولة “قفز السعودية” أهم بطولاتي

الرياض – هاني البشر

يعد الفارس الألماني دافيد ويل، المصنف من ضمن أفضل 100 فارس في العالم، أشهر الفرسان في العالم مشاركة في نسخ “قفز السعودية” لقفز الحواجز منذ أول نسخة أقيمت عام 2021 بالرياض، ونجح في وضع بصمة في منصة الأبطال بتحقيقه العديد من ألقاب أشواط “النجمتين، الأربع والخمس نجوم”.

وظفر الفارس المخضرم (36 عاماً) والمصنف رقم 70 عالمياً بمركزين متقدمين خلال الأسبوع الأول من البطولة، حيث ظفر بالمركز الثاني في الشوط المؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز 2025 خلف الفارس السعودي رمزي الدهامي، ونال أيضاً المركز الثالث في شوط (ضد الزمن ـ السرعة) لفئة ” 4 نجوم – ارتفاع 1.40 متر”.

وقال دافيد ويل:”بطولة قفز السعودية من أولوياتي، وأفضل المشاركة فيها وأجلب أفضل الجياد معي، والسبب أن التنظيم رائع، الإمكانيات المسخرة مريحة جداً للفارس والجواد، أرينا البطولة تمتلك واحدة من أفضل الترب في العالم، وجود منافسين أقوياء، لذلك “قفز السعودية” من أهم بطولاتي وأحرص للمشاركة فيها”.

وأوضح الألماني ويل أن شعاره الدائم هو “الفشل ليس إلا حافزًا لي لتحسين الأمر في المرة القادمة”، موضحاً “أنصح الفرسان بالعمل ثم العمل وستصل لهدفك الرئيسي”.