الرياضة وكيل سعود: أندية أوروبية ترغب في التعاقد معه

البلاد- جدة أكد أحمد المعلم، وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني وفريق روما سعود عبدالحميد، وجود رغبة من أندية أوروبية للحصول على خدماته في الصيف المقبل. وأشار المعلم في بودكاست “على بياض” أن سعود عبدالحميد تلقى عدة عروض أوروبية للتعاقد معه في الصيف المقبل، على الرغم من قلة مشاركاته في البداية”. وواصل وكيل سعود: “ليس من السهل أن تتواجد في قائمة كل مباراة لنادي بحجم روما الإيطالي، حتى وإن لم تشارك”. وأكمل: “الدليل على ذلك قائد منتخبنا الوطني وأفضل لاعب في آسيا سالم الدوسري لم يدخل قائمة نادي فياريال الإسباني سوى في مباراة وحيدة، ولكن هذا ليس تقليلاً من قيمة سالم أو عقد مقارنة بينه وبين سعود”. ونجح سعود عبدالحميد في تسجيل أول أهدافه بقميص روما الإيطالي في مواجهة سبورتنج براغا بالدوري الأوروبي أمس الخميس.