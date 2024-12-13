نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

تتجدد مواجهة إنجلترا مع صربيا، التي لعبت أمامها في بطولة أوروبا 2024، في تصفيات القارة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 التي سحبت في زوريخ بسويسرا اليوم الجمعة.

ومع ذلك، تجهل الكثير من المنتخبات كل المنافسين في مجموعتها.

ولم تتضح بالكامل معالم ثماني مجموعات، التي ستضم؛ إما الفائز أو الخاسر في مواجهات دور الثمانية من دوري الأمم الأوروبية التي ستقام في مارس من العام القادم.

وإنجلترا، تحت قيادة مدربها الجديد توماس توخيل الذي يبدأ المهمة مطلع العام المقبل، هي واحد من أربعة منتخبات فقط من بين أفضل منتخبات أوروبا عرفت مصيرها؛ إذ ستواجه صربيا وألبانيا ولاتفيا وأندورا في المجموعة 11.

وتغلبت إنجلترا 1-صفر على صربيا في بطولة أوروبا هذا العام في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات، قبل أن تصل إلى النهائي الذي خسرته 2-1 أمام إسبانيا.

وتلعب إسبانيا ضد هولندا في دور الثمانية بدوري الأمم، وسينضم الفائز منهما إلى تركيا وجورجيا وبلغاريا في المجموعة الخامسة، بينما يلعب الخاسر في المجموعة السابعة بجانب بولندا وفنلندا وليتوانيا ومالطا.

ويشارك وصيف كأس العالم 2022 منتخب فرنسا أيضا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية وسيواجه كرواتيا، وإذا فاز فسيلعب في المجموعة الرابعة بجوار أوكرانيا وأيسلندا وأذربيجان.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتنطلق يوم 11 يونيو، ويقام النهائي يوم 19 يوليو، وهي أول كأس عالم تقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وستحصل أوروبا على 16 مقعدا في البطولة، مقابل 13 مقعدا في كأس العالم الأخيرة.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة من 12 مجموعة في التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يتأهل أصحاب المركز الثاني إلى مرحلة فاصلة إلى جانب أفضل أربعة فرق تصدرت مجموعات في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ولم تحتل المركز الأول والثاني في مرحلة المجموعات بالتصفيات.

وفيما يلي مجموعات التصفيات..

المجموعة الأولى: الفائز من مباراة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – سلوفاكيا – أيرلندا الشمالية – لوكسمبورج.

المجموعة الثانية: سويسرا – السويد – سلوفينيا – كوسوفو.

المجموعة الثالثة: الخاسر من مواجهة البرتغال والدنمرك في دور الثمانية بدوري الأمم – اليونان – اسكتلندا – روسيا البيضاء.

المجموعة الرابعة: الفائز من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – أوكرانيا – أيسلندا – أذربيجان.

المجموعة الخامسة: الفائز من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – تركيا – جورجيا – بلغاريا.

المجموعة السادسة: الفائز في مواجهة البرتغال والدنمرك – المجر – أيرلندا – أرمينيا.

المجموعة السابعة: الخاسر من مواجهة إسبانيا وهولندا في دور الثمانية بدوري الأمم – بولندا – فنلندا – ليتوانيا – مالطا.

المجموعة الثامنة: النمسا – رومانيا – البوسنة – قبرص – سان مارينو.

المجموعة التاسعة: الخاسر من مواجهة ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية بدوري الأمم – النرويج – إسرائيل – إستونيا – مولدوفا.

المجموعة العاشرة: بلجيكا – ويلز – مقدونيا الشمالية – قازاخستان – ليختنشتاين.

المجموعة 11: إنجلترا – صربيا – ألبانيا – لاتفيا – أندورا.

المجموعة 12: الخاسر من مواجهة فرنسا وكرواتيا في دور الثمانية بدوري الأمم – التشيك – الجبل الأسود – جزر الفارو – جبل طارق.

وتبدأ التصفيات، التي تقام بنظام الذهاب والإياب، في مارس من العام المقبل وتستمر حتى نوفمبر.