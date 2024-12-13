كاسترو يشكو النصر بسبب الشرط الجزائي

الرياضةكاسترو يشكو النصر بسبب الشرط الجزائي صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة كشفت تقارير عالمية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السابق، قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي. وقال الصحفي الموثوق برونو أندرادي: إن كاسترو قرر شكوى النصر بسبب عدم الحصول على 7 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي بعد إنهاء عقده مع النادي. وكان النصر قد أعلن في سبتمبر الماضي إنهاء عقده مع لويس كاسترو وتعيين الإيطالي بيولي بديلاً له. وكان عقد كاسترو مع النصر يقضي بعدم حصوله على الشرط الجزائي من إنهاء عقده حال التعاقد مع ناد آخر.