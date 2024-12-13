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كاسترو يشكو النصر بسبب الشرط الجزائي
الرياضة

كاسترو يشكو النصر بسبب الشرط الجزائي

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عالمية أن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السابق، قرر تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي.

وقال الصحفي الموثوق برونو أندرادي: إن كاسترو قرر شكوى النصر بسبب عدم الحصول على 7 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي بعد إنهاء عقده مع النادي.

وكان النصر قد أعلن في سبتمبر الماضي إنهاء عقده مع لويس كاسترو وتعيين الإيطالي بيولي بديلاً له.

وكان عقد كاسترو مع النصر يقضي بعدم حصوله على الشرط الجزائي من إنهاء عقده حال التعاقد مع ناد آخر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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