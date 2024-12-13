في اليوم الثاني من أسبوع بطولة “قفز السعودية”| الألماني ويل بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم لقفز الحواجز 2025

الرياض – هاني البشر

توّج عبد العزيز المسعد وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب اليوم الجمعة، الفارس الألماني ديفيد ويل بلقب الشوط المؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز 2025، وذلك في اليوم الثاني من الأسبوع الثاني لبطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية في الرياض، بمشاركة 116 فارسًا وفارسة من 24 دولة.

ونجح الفارس الألماني في تحقيق لقب الشوط الرابع لفئة خمس نجوم (ارتفاع ـ 1.60 متر)، بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 38.69 ثانية، فيما حل في المركز الثاني الفارس الألماني كريستيان أهلمين المصنف 42 عالمياً (40.29 ثانية)، وجاءت في المركز الثالث الفارسة اليونانية يولي ميتيلينايو (42.00 ثانية).

كما حقق الفارس السعودي مشاري الحربي لقب الشوط الثالث “السرعة ـ ضد الزمن” لفئة الخمس نجوم (ارتفاع ـ 1.45 متر) بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 72.65 ثانية، وجاء في المركز الثاني الفارس الفلسطيني إيجور ساشيبليك (75.01 ثانية)، وحل في المركز الثالث الفارس السعودي خالد المبطي (75.78).

وكان اليوم الثاني من البطولة قد انطلق بشوط “السرعة ـ ضد الزمن” بارتفاع 1.25 متر لفئة النجمتين، خطف الفارس السعودي مازن اليوسف المركز الأول بتوقيت بلغ 53.83 ثانية، الفارس السعودي مشاري الحربي ثانياً (54.45 ثانية)، والفارس اللبناني توني عساف ثالثًا (55.47 ثانية).

وفي الشوط الثاني “جولة وجولة تمايز” لفئة النجمتين (ارتفاع 1.45 متر) حقق الفارس الكويتي علي الخرافي المركز الأول بتوقيت بلغ 37.06 ثانية، ونجح الفارس السعودي عبدالله الشربتلي في تحقيق المركز الثاني (38.12 ثانية)، فيما حل في المركز الثالث الفارس الفلسطيني إيجور ساشيبليك (38.42 ثانية).

وتختتم غداً منافسات “قفز السعودية” في نسختها الرابعة، حيث تتجه الأنظار إلى شوط الجائزة الكبرى في البطولة المقامة في الرياض.

وتعد “قفز السعودية” إحدى محطات البطولات العربية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم من أهم البطولات التي تقام في منطقة الشرق الأوسط، ويحرص فرسان عالميون وكبار للمشاركة فيها، نظراً لأهمية الأشواط التي تقام فيها، احتساب النقاط الدولية، قوة المشاركين، التنظيم والتحكيم إضافة إلى الخدمات المقدمة والأرينا بمقر قفز السعودية المستضيفة لأشواط البطولة.