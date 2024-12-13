طريقة عمل فيريرو روشيه شوكليت دريم كيك

وصفة مبتكرة لمحبي الشوكولاتة بالبندق

المقادير اللازمة

كيك شوكولاتة جاهز

20 حبة فيريرو روشيه

كوب كريمة خفق

نصف كوب كاكاو داكن

كوب نوتيلا

كوب بندق مجروش

كوب حليب

2 ملعقة كبيرة كاكاو

شوكولاتة نوتيلا للوجه

طريقة العمل

يقلب الحليب بعد ان يغلي مع 2 معلقة الكاكاو

توضع الكيكة في قالب الدريم كيك الدائري

تسقي بالحليب

تخفق الكريمة والكاكاو الداكن وكوب النوتيلا حتي تتماسك

يقلب البندق معها

توضع اعلي الكيك

تفرم باليد حبات الفيريرو روشيه

ثم توضع اعلي الكريمة

تغطي بطبقة من النوتيلا بعد ان تسخن في الميكروويف لتذوب قليلاً ويسهل فردها

تغطي بكمية الفيريرو المتبقية وتزين بالبندق

ثم تقدم باردة