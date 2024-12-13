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طريقة عمل فيريرو روشيه شوكليت دريم كيك

نيفين عباسaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مبتكرة لمحبي الشوكولاتة بالبندق

المقادير اللازمة

كيك شوكولاتة جاهز
20 حبة فيريرو روشيه
كوب كريمة خفق
نصف كوب كاكاو داكن
كوب نوتيلا
كوب بندق مجروش
كوب حليب
2 ملعقة كبيرة كاكاو
شوكولاتة نوتيلا للوجه

طريقة العمل

يقلب الحليب بعد ان يغلي مع 2 معلقة الكاكاو
توضع الكيكة في قالب الدريم كيك الدائري
تسقي بالحليب
تخفق الكريمة والكاكاو الداكن وكوب النوتيلا حتي تتماسك
يقلب البندق معها
توضع اعلي الكيك
تفرم باليد حبات الفيريرو روشيه
ثم توضع اعلي الكريمة
تغطي بطبقة من النوتيلا بعد ان تسخن في الميكروويف لتذوب قليلاً ويسهل فردها
تغطي بكمية الفيريرو المتبقية وتزين بالبندق
ثم تقدم باردة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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