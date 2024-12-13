طريقة عمل شوكليت دريم كيك

دريم كيك وصفة كيك حديثة مبتكرة تقدم بطبقات من كيك الشوكولاتة مع جاناش الشوكولاتة وكريمة الشوكولاتة المغطاة بطبقة سميكة من الشوكولاتة

وهي طبق الحلي المثالي لعشاق الشوكولاتة

المقادير اللازمة

للكيكة

100 جرام دقيق كيك

1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

25 جرام مسحوق الكاكاو

140 جرام من السكر الناعم جدًا

90 جرامًا زبدة طرية مقطعة إلى مكعبات

1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

40 مل من الكريمة الحامضة أو الزبادي

65 مل من القهوة الساخنة

75 جرامًا من رقائق الشوكولاتة الداكنة

لسقي الكيك

60 مل ماء

60 جرام سكر

15 جرام شوكولاتة داكنة

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

لجاناش الشوكولاتة

1 كوب/170 جرام من رقائق الشوكولاتة الداكنة

1/2 كوب/125 مل من الكريمة

لكاسترد الشوكولاتة

150 مل حليب

150 مل كريمة

3 صفار بيض

75 جرام من السكر الناعم

ملعقتان كبيرتان من دقيق الذرة النشا

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

125 جرام شوكولاتة الحليب

40 جرام من الشوكولاتة الداكنة

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الجيلاتين

1.5 ملعقة كبيرة ماء

لطبقة الشوكولاتة الاخيرة

100 جرام من الشوكولاتة الداكنة

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

طريقة العمل

سخني الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية 320 درجة فهرنهايت

قومي بتغطية صينية كيك مقاس 18 سم بورق زبدة ورشي الجوانب بالزيت

ضعي الدقيق والصودا والكاكاو والسكر في محضر الطعام واخفقي المكونات جيدًا حتى تمتزج

أضيفي الزبدة والبيض والقشدة الحامضة أو الزبادي والقهوة واخفقي مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقومي بغرف العجين في الصينية

اخبزيها لمدة 40 دقيقة

يجب أن يصل الكيك إلى ما يزيد قليلاً عن منتصف الصينية

أثناء خبز الكيكة حضري سقي الكيك

اغلي الماء والسكر والكاكاو والشوكولاتة الداكنة حتى تحصلي على شراب مخفف حوالي 2-3 دقائق

عندما تخرج الكيكة من الفرن

استخدمي سيخًا لعمل ثقوب فيها

صبي الشراب فوقها

اتركيها لتبرد

الجاناش

سخني الكريمة حتى تغلي تقريبًا ثم أضيفي الشوكولاتة في وعاء آخر

اسكبي الكريمة فوق الشوكولاتة واتركيها جانبًا مغطاة لمدة 5 دقائق

ثم قلبي الشوكولاتة والكريمة معًا حتى يصبح الخليط ناعمًا واسكبيها فوق الكيكة

الكاسترد

سخني الحليب والقشدة في قدر

أثناء التسخين، اخفقي صفار البيض والسكر ودقيق الذرة معًا في وعاء

عندما يسخن خليط الحليب ويبدأ في الغليان اسكبي ربعه في خليط البيض واخفقي حتى يمتزج

ثم اسكبي خليط البيض في القدر مع بقية الحليب وقلبي ببطء لتحضير الكاسترد

ضعي جميع المكونات باستثناء مسحوق الجيلاتين و3 ملاعق كبيرة من الماء في وذوبيه

عندما يبدأ قوام الكاسترد في التكاثف أضيفي الشوكولاتة وقلبي حتى تذوب

اسكبي سائل الجيلاتين في خليط الكاسترد واخلطي جيدًا

اسكبي السائل فوق الكيكة المبردة واتركيها لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة حتى تتماسك.

ذوبي الشوكولاتة في الميكروويف أو في حمام مائي ثم افرديها على الكيكة عندما يبرد الكاسترد

ثم انخلي مسحوق الكاكاو فوق الشوكولاتة بعد ان تتصلب