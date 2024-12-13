طريقة عمل شوكليت دبي كيك

لمحبي الكيك مع الفستق وصفة رائعة لتحضير شوكليت دبي مع مزيج من طبقات الكيك

المقادير اللازمة

للكيك

نصف كوب كاكاو

2 كوب دقيق

6 حبات بيض مفصول الصفار عن البياض

كوب سكر بودرة

كوب سكر ابيض

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة كبيرة فانيليا

200 ملل شوكولاتة خام مذوبة

ربع ملعقة ملح

نصف كوب حليب

نصف كوب زبدة مذوبة

لسقي الكيك

كوب حليب

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو داكن

لشوكليت دبي

نصف كيلو كنافة

زبدة

كوب كريمة خفق

معجون فستق سائل

فستق مجروش

شوكولاتة مذوبة

طريقة العمل

شوكليت دبي

في وعاء تحمر الكنافة في الزبدة حتي تصبح ذهبية اللون

تقلب الكنافة مع معجون الفستق والفستق المجروش

تخفق الكريمة حتي تتماسك وتقلب مع الكنافة والفستق

ثم تستخدم لحشو الكيك

الكيك

يخفق الصفار مع السكر الابيض والفانيليا والدقيق والكاكاو والشوكولاتة المذوبة والحليب والزبدة حتي تتجانس

يخفق في وعاء منفصل البياض مع الملح والسكر البودرة حتي يصبح بقوام متماسك كالمارينج

يقلب البياض مع الصفار

تصب في صينية مبطنة

تخبز الكيكة لمدة 45 دقيقة او حتي تمام النضج علي حرارة 180

تخرج وتترك لتبرد تماماً

تقطع الكيك 3 طبقات

في قدر تخلط جميع مقادير سقي الكيك حتي تغلي

توضع اول طبقة من الكيكة في قالب

ثم تسقي بخليط سقي الكيك

تحشي بطبقة من خلطة شوكليت دبي

ثم توضع طبقة ثانية من الكيك وتسقي

ثم طبقة من الشوكليت دبي

ثم طبقة اخيرة من الكيك

تغطي بالشوكولاتة المذوبة وتزين بالفستق وتقدم باردة