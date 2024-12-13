طريقة عمل حساء الشوكولاتة بالكرواسون

هل فكرتِ في تحضير وصفة غير تقليدية للحساء بالشوكولاتة !

المقادير اللازمة

1 برتقالة كبيرة

2 1/2 كوب حليب

2 1/2 نصف كريمة ونصف حليب

1 قالب شوكولاتة

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة ماء بارد

2 صفار بيضة كبيرة

1/3 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

للكرواسون

2 كرواسون كبير

زبدة غير مملحة

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

طريقة العمل

استخدمي مقشرة الخضروات لتقشير الجزء البرتقالي من البرتقالة مع ترك اللب الأبيض المر

امزجي قشر البرتقال والحليب والكريمة في قدر كبير ثم ضعيه على نار متوسطة

اتركي الحليب يغلي على نار هادئة

ارفعي القدر عن النار وقومي بتغطيته

اتركه لينقع في نكهة البرتقال مع الحليب لمدة 30 دقيقة على الأقل وحتى ساعتين

قومي بتقطيع الشوكولاتة

امزجي نشا الذرة والماء البارد في وعاء صغير مع التأكد من ذوبان نشا الذرة بالكامل

ضعي صفار البيض في وعاء

ضعي الكريمة المنقوعة بالبرتقال إلى النار مرة اخري واتركيها حتى تسخن

اضيفي الشوكولاتة المفرومة واخفقيها باستمرار حتى تذوب

أضيفي نشا الذرة واخفقي

اخفقي صفار البيض

ضعي كوب من خليط حليب الشوكولاتة الساخنة إلى صفار البيض تدريجيًا حتى لا ينضج .

ضعيه مرة اخري بالقدر

أضيفي الملح والفانيليا

اطهي حساء الشوكولاتة مع الخفق المستمر حتى يصبح ساخنًا جدًا وكثيفًا قليلًا

قدمي الطبق دافئ مع الكرواسون وكمية من الكريمة المخفوقة

لتحضير الكرواسون المحمص

سخني الفرن على درجة حرارة 300 فهرنهايت

قومي بتغطية صينية الخبز بورق الألمنيوم

قومي بتقطيع الكرواسون إلى مكعبات صغيرة

ضعي الزبدة في وعاء كبير ثم ضعيها في الميكروويف لمدة 15 ثانية أو حتى تذوب

أضيفي الكرواسون إلى الزبدة في الوعاء وقلبي حتى يمتزج الخليط جيدًا

اخلطي القرفة والسكر معًا

ثم رشي الخليط فوق الكرواسون وقلبي المكونات معًا

وزعي مكعبات الكرواسون على صينية الخبز المجهزة

اخبزيها في فرن بدرجة حرارة 300 فهرنهايت لمدة 15-20 دقيقة مع التقليب كل 5 دقائق

حتى تكتسب قطع الخبز المحمص لونًا ذهبيًا فاتحًا وتصبح مقرمشة

اتركيها لتبرد تمامًا ثم قدميها