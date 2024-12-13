الرياضة

جاوديانو: ظفرت بكأس الاتحاد السعودية للفروسية بفارق 53 جزءًا من الثانية

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أبدى الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو سعادته الكبيرة بتتويجه بلقب كأس الاتحاد السعودي للفروسية ضمن منافسات لبطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز في نسختها الرابعة، مؤكداً أنه خاض شوطاً قوياً وسط منافسة فرسان أقوياء.

توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الفارس الإيطالي المصنف الـ 39 عالميًا في قائمة التصنيف العالمي للفروسية باللقب بالشوط الرابع لفئة خمس نجوم (ارتفاع ـ 1.50 متر)، بعد أن أنهى الشوط بزمن وقدره 61.26 ثانية، فيما حل في المركز الثاني الفارس الألماني كريستيان أهلمين المصنف 42 عالميًا بزمن 62.79 ثانية، وجاءت في المركز الثالث الفارسة اليونانية يولي ميتيلينايو بزمن 67.65 ثانية.

وأوضح جاوديانو على الفارق الزمني بين الفرسان المنافسين يؤكد قوة الشوط الرابع في اليوم الأول، حيث نجح في حسمه بفارق 53 جزءا من الثانية، فيما كان الفارق بينه وبين الثالث 6.39 ثانية.

وأضاف “تتميز قفز السعودية بقوة المنافسين وأدائهم بالإضافة لحسن التنظيم والتحكيم وموقع البطولة والأجواء الباردة للفارس والجواد، سأسعى للحصول على شوط البطولة الرئيسي غداً”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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