جامعة جدة تحتفل باستضافة السعودية لكأس العالم 2034

البلاد- جدة

احتفلت قيادات جامعة جدة ومنسوبوها وطلابها بإعلان فوز المملكة العربية السعودية باستضافة كأس العالم 2034، من خلال حفل جماهيري، عرض خلاله البث المباشر للإعلان الرسمي عن اسم الدولة المستضيفة لكأس العالم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، ورئيس الجامعة د. عدنان الحميدان، ومجموعة من كبار لاعبي المنتخب السعودي سابقاً لكرة القدم، وعدد كبير من المواطنين.

وقد أعرب عميد كلية علوم الرياضة د.بدر اليوبي أن هذا الإنجاز يعتبر حدثا تاريخيا ومميزا للمملكة العربية السعودية، ويعكس الثقة الدولية بقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم، الذي سيعزز من تطور البنية التحتية الرياضية على مستوى الملاعب والمنشآت الرياضية وتطوير الكوادر البشرية في مجال التنظيم والإدارة الرياضية والتدريب الرياضي، كما سيشجع على لفت الأنظار نحو الاستثمارات الرياضية، كما تفخر جامعة جدة بأنها أحد الشركاء في استضافة كأس العالم 2034.