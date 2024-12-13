السهلي: اعتاد السعوديون على تنظيم بطولات “قفز السعودية” باحترافية

الرياض – هاني البشر

أكد علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية أن المميز في النسخة الرابعة من بطولة “قفز السعودية” في أسبوعيها الأول والثاني، تألق الفرسان السعوديين ونتائجهم، حيث حظيت أغلب الأشواط ببصمة لفرسان المملكة في المراكز الأولى.

وقال السهلي “حقق الفرسان السعوديون نصيب الأسد من المراكز الثلاثة الأولى في أغلب الأشواط رغم مشاركة فرسان عالميين ومصنفين أوائل في قائمة التصنيف العالمي الصادرة من الاتحاد الدولي للفروسية، من نسخة لنسخة نشهد تطور للفرسان بشكل ملفت بفضل الله تعالى”.

وأضاف “تشهد هذه النسخة مشاركة فرسان مميزين جداً، ويملكون تاريخا حافلا في رياضة قفز الحواجز، قدموا إضافة كبيرة للبطولة وأمتعوا المشاهدين”.

وشدد السهلي أن التنظيم أصبح مميزا بفضل الخبرة التي اكتسبها الجميع من استضافة وتنظيم البطولات، وقال “رغم أنها بطولة لفئة “5 نجوم” إلا أن الجميع أبدع وأسهم في نجاح الأسبوعين في البطولة، تنظيم البطولات أصبح أمر معتاد للكوادر السعودية”.