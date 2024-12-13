الأخضر يواصل تدريباته في معسكر الرياض استعداداً لخليجي 26

الرياض- البلاد

واصل المنتخب الوطني اليوم الجمعة تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًّا في العاصمة الرياض خلال الفترة 12 من شهر ديسمبر الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصَّةً تدريبيَّةً على “ملعب نادي الشباب” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستلام ثم تمرين المربعات بعدها أجريت تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “فراس البريكان” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. فيما لم يكمل اللاعب “محمد اليامي” الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الظهر.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ السبت بحصة تدريبية مغلقة عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب نادي الشباب”.