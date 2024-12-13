الرياضة

الأخضر يدشن تدريباته في الرياض استعداداً لخليجي26

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد جدة

دشن المنتخب الوطني مساء أمس الخميس معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج 26 التي ستقام في دولة الكويت.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية الأولى على “ملعب نادي الشباب”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم محطات لياقية متنوعة بعدها تمارين تنافسية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب “فراس البريكان” في التدريبات لشعوره بآلام في القدم.

وفي إطار متابعة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني لإصابة اللاعب “سالم الدوسري” تم عرضه مساء اليوم على استشاري متخصص للوقوف على حالة إصابته .

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الجمعة بحصة تدريبية مسائية عند الساعة السادسة مساءً على “ملعب نادي الشباب”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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