اقتران القمر الأحدب بعنقود الثريا اليوم

جدة : البلاد

تشهد سماء الوطن العربي اليوم، اقتران القمر الأحدب المتزايد بعنقود الثريا وحجب بعض نجومه.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعد غروب شمس اليوم سيشاهد القمر عاليًا في السماء بينما سيكون من الصعب رؤية عنقود الثريا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، مشيرًا إلى ضرورة استخدام المنظار، حيث سيظهر القمر وعنقود الثريا والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود في منظر جميل.

وأفاد أن الثريا عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ قرابة 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف، مبينًا أن نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية.

يذكر أن العرب تعد من يرى سبعة منها يكون قوي البصر، وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة بشرط أن يكون الرصد بعيدًا عن أضواء المدن وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام، وعند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم.