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اقتران القمر الأحدب بعنقود الثريا اليوم

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      13 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 تشهد سماء الوطن العربي اليوم، اقتران القمر الأحدب المتزايد بعنقود الثريا وحجب بعض نجومه.

 وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعد غروب شمس اليوم سيشاهد القمر عاليًا في السماء بينما سيكون من الصعب رؤية عنقود الثريا من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي، مشيرًا إلى ضرورة استخدام المنظار، حيث سيظهر القمر وعنقود الثريا والذي يعرف أيضًا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود في منظر جميل.

 وأفاد أن الثريا عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ قرابة 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنة ونصف، مبينًا أن نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية.

 يذكر أن العرب تعد من يرى سبعة منها يكون قوي البصر، وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة بشرط أن يكون الرصد بعيدًا عن أضواء المدن وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام، وعند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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