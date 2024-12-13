أخضر السيدات يسجل أكبر قفزة له في تصنيف “فيفا”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف منتخبات السيدات لشهر ديسمبر 2024، حيث حل المنتخب الوطني في المركز 166 متقدما 8 مراكز عن تصنيف شهر أغسطس الماضي.
وتأتي القفزة الجديدة لتصنيف المنتخب الوطني للسيدات؛ لتعكس الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسائية منذ تدشين المنتخب الوطني عام 2021 ودخوله التصنيف العالمي في مارس 2023.
ويستعد أخضر السيدات تحت قيادة مدربه الحالي لويس كورتيس، الذي تولى المهمة في ديسمبر 2023، للمشاركة في التصفيات الأولية المؤهلة إلى كأس آسيا للسيدات 2026، وهي التصفيات التي تنطلق في يونيو 2025، حيث خاض المنتخب مؤخرا معسكره في قطر خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 7 ديسمبر الجاري، خاض خلاله 3 مباريات أمام منتخبي فلسطين “مباراتين” وباكستان.
ومنذ تدشينه، خاض المنتخب الوطني للسيدات 29 مباراة سجل خلالها 32 هدفا، كما دخل في 15 معسكرا، فيما ساهمت المسابقات المحلية في تطوير أداء لاعبات المنتخب، اللاتي ينشطن مع أنديتهن في الدوري الممتاز للسيدات للموسم الثالث على التوالي.
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