وكالة الفضاء السعودية تُطلق مسابقة «ساري»

الرياض : البلاد

أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم، عن إطلاق مسابقة «ساري» التي تستهدف طلاب وطالبات البكالوريوس من جامعات في المملكة.

وتهدف المسابقة إلى تمكين المشاركين من تصميم وبناء وإطلاق أقمار صناعية صغيرة، في خطوة لتعزيز التنافسية والابتكار في قطاع الفضاء، وبناء جيل وطني متمكن في قطاع الفضاء.

وتسعى المسابقة إلى تحقيق أهداف رئيسة تتمثل في دعم الأبحاث والتجارب العلمية، وتعزيز فرص العمل على تصميم وتطوير الأقمار الصناعية، إلى جانب إيجاد بيئة محفزة للابتكار والتفوق العلمي بين الجامعات، وتطوير المهارات التقنية والهندسية في مجالات الفضاء وعلومه.

وتمثل «ساري» فرصة فريدة لتكوين فرق طلابية قادرة على تنفيذ مشاريع متقدمة تشمل تصميم قمر صناعي صغير مخصص لعمل تطبيقات عملية في مجالات متنوعة، مثل: التصوير من الفضاء، وتحليل البيانات، وتطبيقات الملاحة، وبرمجة إنترنت الأشياء، وإجراء الأبحاث لخدمة مجالات تقنية متعددة.

وتوفر وكالة الفضاء السعودية للمشاركين بيئة تعليمية متكاملة من خلال إشراف متخصص يقدمه نخبة من الخبراء في المجال، وبرامج تدريب مكثفة تتضمن ورش عمل تسهم في تطوير المهارات العلمية والهندسية، إلى جانب توفير الموارد التقنية اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

وتعد «ساري» منصة تنافسية تستهدف تعزيز الابتكار العلمي والبحث التقني في قطاع الفضاء، حيث تسهم في إتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق معارفهم الأكاديمية في مشاريع عملية متقدمة، كما تسعى المسابقة إلى تعزيز التعاون بين وكالة الفضاء السعودية والجامعات، بما يسهم في بناء جسور تواصل قوية بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الفضاء؛ مما يعزز التوجه نحو تلبية احتياجات هذا القطاع الإستراتيجي.

ودعت وكالة الفضاء السعودية الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة إلى تقديم أفكارهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مع تحديد يوم 30 يناير المقبل كآخر موعد لاستلام المشاريع، مشيرةً إلى أن لجنة متخصصة ستتولى تقييم الأفكار لضمان اختيار المشاريع الأكثر إبداعًا وتميزًا.