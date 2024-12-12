ميديا عالمية: السعودية ستقدم “مونديال العمر”

البلاد- جدة تصدرت المملكة العربية السعودية اهتمامات الصحف العالمية، الخميس، بعد فوزها بحق استضافة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال اجتماع الكونجرس الاستثنائي عن فوز ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، لتصبح المملكة أول دولة في التاريخ تستضيف “منفردة” كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا دفعة واحدة. وذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإنجليزية أن المملكة لديها طموحات طويلة الأجل لاستضافة العديد من الأحداث الكبرى حيث إنها لن تستضيف كأس العالم 2034 فقط، بل تسبقها باستضافة كأس آسيا 2027، دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، كما أنها ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2034.

وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034، حيث أشارت إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دعّم العرض السعودي لاستضافة المونديال، معربًا عن ثقته في أن الجماهير العالمية سيكون مرحبًا بها في السعودية.

وذكرت صحيفة “ميدل إيست إيكونومي” أن المملكة تعهدت بتقديم “بطولة العمر” والتي ستستقبل فيها 48 منتخبًا وملايين المشجعين، لتصبح أول دولة في التاريخ تستقبل هذا العدد من المنتخبات من نسخة واحدة من المونديال.

من جانبها سلطت صحيفة “جارديان” الضوء على الشكل الذي ستبدو عليه بطولة كأس العالم 2034 والتي أشارت إلى أنها ستقام على الأغلب في الشتاء كما لن يتم بناء الكثير من الملاعب والفنادق نظرًا لما تتمتع به المملكة من بنية تحتية قوية على مستوى الملاعب والفنادق مع إضافة عددٍ من الملاعب وزيادة الغرف الفندقية التي يتوقع أن تسجل رقمًا قياسيًا على مستوى نسخة مونديالية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034 لم يدع مجالًا للشك حول قدرات المملكة على الاستضافة، واصفة الملف بأنه كان الأكثر إقناعًا ما جعله يحصل على أعلى تقييم في تاريخ ملفات كأس العالم.