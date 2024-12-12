محافظ الخبر يتفقد استعدادات موقع سباق الشرقية الدولي (26) ويشيد بالجاهزية

الدمام-البلاد

زار محافظ محافظة الخبر سعادة الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان اليوم الخميس، الموافق 11 جمادى الآخرة 1446هـ (12 ديسمبر 2024م)، موقع سباق الشرقية الدولي 26، بهدف الاطلاع على الاستعدادات النهائية لهذا الحدث الرياضي العالمي.

وكان في مرافقة سعادته خلال الزيارة الشيخ عبدالعزيز التركي، رئيس اللجنة التنفيذية العليا المنظمة للسباق والأستاذ خليفة الضبيب نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا ، بالإضافة إلى أعضاء اللجان العاملة وممثلي الشركة المتخصصة بتنظيم السباق.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية على الموقع للاطلاع على جاهزية المرافق والتجهيزات قبل الانطلاق يوم السبت ١٤ ديسمبر، وفق المخطط المعتمد من اللجنة المنظمة، حيث تم عرض برنامج تفصيلي يعكس الاستعداد الكامل لهذا الحدث الدولي الكبير وزيارته جناح الشريكي الخيري جمعية الوداد لرعاية الايتام واستمع الي شرح من قبل مدير الفرع الاستاذ سعد الربيعي موضحا اهداف ودور الجمعية في رعاية واحتضان وتفعيل هدف السباق الرسمي لكل عام هدف (من حق كل طفل يتيم اسرتة تحتضنه ) متمنيا كل التوفيق.

وقال سعادة محافظ الخبر إن سباق الشرقية الدولي 26 حدث كبير نفخر به جميعًا، حيث يبرز بمستوى عالمي، ويعكس جاهزية المملكة لاستضافة المنافسات الدولية. المتسابقون العالميون يتنافسون هنا على جوائز تتطور سنويًا بفضل جهود جميع الجهات المعنية.”

كما أعرب عن اعتزازه بفوز المملكة بشرف تنظيم كأس العالم 2034، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس قدرات المملكة التنظيمية وقال: “نفتخر بتنظيم كأس العالم 2034 في السعودية، ونسعى دومًا للارتقاء إلى أعلى مستويات التنظيم العالمية. هذا إنجاز كبير للوطن ونتمنى التوفيق للجميع.”

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على حرص القيادة على دعم الرياضة والفعاليات الدولية التي تُعزز من مكانة المملكة عالميًا.