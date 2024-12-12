كانتي: السعودية ستقدم نسخة فريدة من كأس العالم

البلاد- جدة

علق النجم الفرنسي، نغولو كانتي، لاعب الاتحاد على الإعلان الرسمي لاستضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن فوز المملكة العربية السعودية رسميًا بحق استضافة بطولة كأس العالم 2034، لتكون بذلك أول دولة وحيدة عبر التاريخ تحصل على تنظيم هذا الحدث العالمي بتواجد 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وقال كانتي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة إكس:« أهنئ الشعب السعودي على استضافة كأس العالم 2034. متأكد من أن المملكة العربية السعودية قادرة على تقديم نسخة فريدة وغير قابلة للنسيان من كأس العالم 2034».

المملكة كانت قد سلمت في 29 يوليو الماضي، ملف ترشحها الرسمي لتنظيم بطولة كأس العالم 2034، تحت شعار «معًا ننمو»، من خلال وفد رسمي في العاصمة الفرنسية، والذي شمل خططها الطموحة لتنظيم الحدث في (15) ملعبًا موزعة على خمس مدن مستضيفة وهي: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

وشمل ملف الترشّح (10) مواقع مقترحة لإقامة فعاليات مهرجان المشجعين «FIFA Fan Festival»، بما في ذلك الموقع المخصص في حديقة الملك سلمان الذي يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع في العاصمة الرياض، وممشى واجهة جدة البحرية.

وتمثل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، فرصة مهمة لتسليط الضوء على مسيرة التقدم المستمرة التي تعيشها المملكة منذ إطلاق سمو ولي العهد لرؤية السعودية 2030، والتي أثمرت عن استضافة أكثر من 100 فعالية كبرى في مختلف الألعاب، الأمر الذي يحقق الأهداف الرياضية في الرؤية الوطنية نحو بناء مجتمع حيوي وصناعة أبطال رياضيين، والمساهمة بشكل فعّال في الناتج المحلي بما يعكس الدور المتنامي للرياضة في اقتصاد المملكة.